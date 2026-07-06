IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/512 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında mirasçı 304***060 T.C kimlik numaralı, Seb*** ve Ha*** kızı, 1980 doğumlu, Deniz YURDAKUL'un tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen mirasçının 02/10/2026 günü saat: 11:00'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren müteveffa Haver ALCAN tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02504300

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