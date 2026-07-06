ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/792 Esas

KARAR NO : 2026/669



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 8 Ay Hapis, cezası ile cezalandırılan Nehman ve Seyıtalı oğlu, 01/01/2001 Afganistan doğumlu,PASA SEDALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 03.07.2026

Basın No: ILN02504267

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