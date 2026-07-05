T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/849

Karar No: 2026/332

İ L A N

Mahkememizin 2025/849 Esas sayılı dosyasında; Dyanko ve Veliçka oğlu, 1954 RAZGRAD doğumlu RUMEN DYANKOV IVANOV hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan düşme kararı verilmiş, katılan kurum vekili istinafa başvurmuş olup,

Sanığa ait gıyabi mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02504346

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