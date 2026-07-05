T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/957 Esas

KARAR NO :

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 17/12/2025 tarih ve 2024/957 E 2025/635 K sayılı ilamı ile; Sanık Muhammed Ihab SADEK'in üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik"suçunu işlediği sübut bulmakla eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi gereğince, aynı yasanın 61/1. maddesine göre; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik gözönünde bulundurularak, sanığın takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINAkarar verilmiş, verilen karar SANIKTalal ve Meyyade oğlu, 01/01/2003 Halep doğumlu MUHAMMED IHAB SADEK'atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.02.07.2026

Basın No: ILN02503453

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