Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/797 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/797 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, Bahçeler Mevkii, 1885 Parselde Kayıtlı, 2.150,10 M2 Yüzölçümlü 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı A-B Bloklu Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 11/2150 Arsa Paylı, B Blok, 4. Kat, 18 Numaralı Çatı Piyesli Daire Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; 02.12.2025 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 977.Sokakta, tapunun 1885 parsel numarasında kayıtlı ve 977.Sokaktan 4-6 dış kapı numarası alan 2.150,10m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Güzelbahçe Evleri B Blokta 11/2150 arsa paylı4.kat (18)bağımsız bölüm numaralı çatı piyesli dairenin tamamı niteliğinedir. Tamamı 2.150,10m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan Güzelbahçe Evleri Sitesi, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı katlı, A ve B olmak üzere iki bloklu, her bir blokta 20'şer bağımsız bölümlü, bloklarda elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile asansör mevcuttur. Konu taşınmazın da yer aldığı B Blok bina ana girişi bahçe kotundaki 1.bodrum kattan olup, katlarında dörder dairelidir. 18 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, ana binanın 4.normal kat ve çatı katında yer almakta olup, 4.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC mahallerinden, dahili merdiven ile çıkılan çatı katında salon, banyo- WC ve teras mahallerinden ibaret, 131,66m2 kapalı alana sahip, 22m2 alanlı kapalı terası mevcut, zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4599118 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, Yavuzselim Mahallesi, 1885 parsel sayılı taşınmaz 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN:UİP560) "maks TAKS:0.50, maks KAKS:2.00" yapılanma koşullu "Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 30/09/2011 07/10/2011 - 19369

Beyan: Kİ den KM ye Çevrilmiştir. 04/10/2013 - 21239

Beyan: BAKIRKÖY 10.SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 05/09/2023 tarih 2023/3019 ESAS sayılı Mahkeme 07/09/2023 - 35966 Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır.

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:40

29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02503454

#ilan.gov.tr