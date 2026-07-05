Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/881 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/881 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 1123 Ada 5 Parselde Kayıtlı, 19/200 Arsa Paylı, 297,70 M2 Yüzölçümlü, Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Binada Kain 1. Normal Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümlü Konut Nitelikli Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 23.01.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 1123 ada 5 parsel sayılı 297,70m2 miktarlı kat mülkiyetli "Bodrum Zemin 4 Normal Katlı Bina ve Arsası" vasıflı ana taşınmazda 19/200 arsa paylı 1.normal kat (5) bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Fevzi Çakmak Mahallesi, 1140. Sokak, No:47/5, Esenler/ İstanbul adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin kattan sağlanan, binanın her katta ikişer meskenli elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan 5 bağımsız bölüm numaralı mesken; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre 1.normal katta, mevcut bina girişine göre sol kolda konumlu bulunmakta olup, mahallinde salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, duş, balkon ve antre hacimlerinden ibaret iç alanları itibari ile 101,00m2, brüt 115,00m2 alana sahip olup yerler salon ve odalarda laminat parke, diğer alanlarda seramik olup duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimlerde duvarlar fayans olup mutfak dolapları MDF'den imal, tezgah mermerittir. Banyoda duş kabini, klozet ve banyo dolabı mevcut olup vitrifiye ve aksesuarlar tamdır. İç kapılar amerikan panel, daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdan imaldir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2025 tarih, 173103 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 13/03/2013 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında bitişik nizam, 5 kat, Konut Alanı, kısmen de yol alanında kalmakta olduğu yapılaşma şartlarında denmektedir.

KIYMETİ : 6.500.000,00 TL

KDV ORANI : %10

KAYDINDAKİ ŞERHLER:

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 17/06/2013 Tarihli - 8521 Yevmiye Numaralı

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı :09/01/2014 10/01/2014 Tarihli - 416 Yevmiye Numaralı

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Taşınmazın Mülkiyeti KM ne Çevrilmiştir. 30/10/2014 Tarihli - 14649 Yevmiye Numaralı

Şerh: Taşınmaz Üzerinde İhtiyati Tedbir: BAKIRKÖY 5.AİLE MAHKEMESİ nin 22/01/2020 tarih 2020/38 ESAS sayılı Mahkeme 23/01/2020 Tarihli- 1324 Yevmiye Numaralı Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:- )

Şerh: Hisse Üzerinde Aile konutudur. BEDRİYE ÇELİKTENYILDIZ : TEVFİK 25/02/2021 Tarihli - 3753 Yevmiye Numaralı Kızı KN:14882838002(SN:183553546)

Beyan: Taşınmaz üzerinde at 3402 sayılı kanunun ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. 11/10/2019 Tarihli -14628 Yevmiye Numaralı(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:20

29/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02503449

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