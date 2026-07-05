BAKIRKÖY BELEDİYESİ



İHALE İLANI

Sıra No Adres Faaliyet Kullanım Alanı

Fiili Durumu Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Bakırköy, Osmaniye Mah. K. Bağlar Mevkii Sok. No:30/1 (1039 ada 1 parsel Güney KMS) İdari Bina ve Soyunma Odası 270 m²



DOLU



200.000,00-TL+KDV



216.000,00-TL



16.07.2026

Saat:11.30 Halı Saha 950 m² Tribün 60 m² Depo Alanı 220 m² Toplam Kullanım Alanı 1500 m² 2 Bakırköy, Osmaniye Mah. Ahmet Süleymanoğlu Sok. No:1/1 (154 ada 2 parsel Güney KMS) Spor Kulübü Lokali 1736 m²

DOLU

122.000,00-TL+KDV

131.760,00-TL

16.07.2026

Saat:11.50 3 Bakırköy, Kartaltepe Mah. Park Önü Cad. No:7 (117 ada, 2 parsel) İdari Bina



DOLU



420.000,00-TL+KDV



453.600,00-TL



16.07.2026

Saat:12.10 Zemin Kat: Yönetim Odası 145 m² Bodrum Kat: Soyunma Odası ve Depo 125 m² Halı Saha + Tribün 2880 m² Toplam Kullanım Alanı 3150 m²

Mülkiyeti, hüküm ve tasarruf yetkisi Belediye Başkanlığımıza ait olan; aşağıdaki tabloda Sıra No, Ada, Parsel, Adres, Faaliyet, Kullanım Alanı (m²), Fiili Durumu ve Aylık Muhammen Kira Bedeli belirlenen yerler, tanzim olunan şartname esasları doğrultusunda her birinin ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1 İhale 16/07/2026 Perşembe günü Saat 11.30 – 12.10 saatleri arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Osmaniye Mah. İsmail Erez Blv. No:8 Bakırköy/İstanbul) 2.2 İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU: Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

3.1 5.000,00-TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

3.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

3.3 Katılımcılar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

3.4 Gerçek Kişi İse;

3.4.1 Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

3.4.2 Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

3.4.3 T.C kimlik numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı" , "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport"

3.4.4 Noter tasdikli imza beyannamesi.

3.5 Tüzel Kişi İse;

3.5.1 Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3.5.2 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

3.6 Ortak Hükümler;

3.6.1 Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

3.6.2 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (3.4) ve (3.5) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

3.6.3 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.

3.6.4 Dilekçe, "Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair"

3.6.5 Katılımcıların Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. Borcu yoktur ile ilgili olarak Gelirler Müdürlüğünden alınacak belge ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. 3.7 Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

4- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

5- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilecek ve bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: İhaleye katılma talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, ihaleye çıkarılan 2 adet spor tesisi ve 1 adet spor kulübü lokalinin bir veya birkaçına, her biri için ayrı ayrı teminat yatırmak ve şartname satın almak şartıyla usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını 14/07/2026 Salı günü saat 16.30' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.



İlan olunur.

Basın No: ILN02500138

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