T.C.

ANKARA 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2026/8 Tereke

Talep eden Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13/04/2026 tarih 2025/304 Esas sayılı ihbar müzekkeresinde özetle 16105019328 T.C. Kimlik numaralı Gani Demirci'nin mirasçılarının tamamının mirası reddetmesi nedeniyle, TMK'nın 612. maddesine göre mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02478402

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