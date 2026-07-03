T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi:
Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/914 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/914 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/914 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 7637 parselde kayıtlı 3. kat (5) bağımsız bölüm nolu "çatı arasında odalı daire" nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir. Adres: Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi No: 74 K: 3 D: 5 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti: 4.300.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:39
30/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02502183
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