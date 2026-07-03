Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/914 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:39

------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:39

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 7637 parselde kayıtlı 3. kat (5) bağımsız bölüm nolu "çatı arasında odalı daire" nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir.Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi No: 74 K: 3 D: 5 Bayrampaşa / İSTANBUL4.300.000,00 TL%1

30/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02502183

#ilan.gov.tr