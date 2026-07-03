T.C.

ADANA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/49 Tereke

İLAN 1.

Mahkememizce verilen ara karar gereğince; Nazmi ve Emine'den olma 10/08/1975 Ceyhan doğumlu 15**10 T.C kimlik numaralı 29/10/2024 tarihinde vefat eden muris Aygül Çam'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan, mirasçıların, alacaklıların, borçluların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay için Adana 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/49 tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların, alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, mirasçıların; alacak ve borçluların süresi içinde bildirimde bulunmadıklarında TMK 621. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN02478280

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