T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EsasNo : 2022/979

KararNo : 2026/487

İLAN METNİ

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mıtko ve Angelına kızı, 02/07/1987 SHUMEN/BULGARİSTAN doğumlu, ATANASKA MITKOVA STEFANOVA hakkında yapılan yargılama sonucu sanık hakkında açılan kamu davasının TCK nun 66/1-e, 67/3 ve CMK nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNEkarar verildiği,tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememizce verilen gerekçeli karar ile katılan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü vekilinin gerekçeli istinaf başvuru talep dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazeteve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya dadilekçe ile karara karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.29/06/2026

Basın No: ILN02499503

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