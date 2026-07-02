T.C. GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/340 Esas 19.03.2026 GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı Tübitak tarafından davalı Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları ve Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile başkaca davalılar aleyhine açılan ve mahkememizin 2023/340 Esas sayılı dosyasında görülen davada dosyaya sunulan bilirkişi raporunda davacının, davalı Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları Ve Taahhüt Nakliye San.ve Tic. Ltd. Şti.'nden 309.81 TL talep edebileceğinin hesaplandığı, bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz edilebileceği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları davalı Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları ve Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02500779

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