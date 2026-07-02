T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2022/238

KARAR NO. : 2026/257

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık Temuri ve Lali oğlu 1993 d.lu TEMUR KUTELİA hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık TEMUR KUTELİA 'nın hırsızlık suçundan TCK'nun 37/1,142/2-h,168/2 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına Dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun,sanık Anzori müdafiinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş;

Sanık Temur Kutelia'ya bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın sanık TEMUR KUTELİA'ya ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.30/06/2026

Basın No: ILN02501380

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