İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. CEZA DAİRESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/1097 Esas

KARAR NO : 2026/1048

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Dairemizin yukarıda 26/02/2026 gün 2026/1097 esas ve 2026/1048 karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Gıyasettin ve Cevriye oğlu, 05/11/1989 doğumlu, Samsun/Alaçam Nüfusunda kayıtlı, (58318363300 T.C. Kimlik nolu) Yeni Mah. 538 Sok. 10/1 Daire:8 Öztürk Blokları C Blok Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde oturan VOLKAN DENİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Dairemizin 26/02/2026 gün 2026/1097esas ve 2026/1048 karar sayılı Gerekçeli Kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Dairemize veya dairemize iletilmek üzere bulunan yer Adliyesi Ceza Mahkemelerinden birine veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinden birine bir dilekçe verilmesi veya bu mercilerin Zabıt Katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylatılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek ve dilekçe de CMK'nun 294 ve 295. Maddeleri gereğince temyiz gerekçelerinin belirtilmesi gerektiği, aksi halde temyiz gerekçesi belirtilmediğinden temyiz talebinin reddine karar verileceği, bu şekilde süresi içerisinde temyiz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.30.06.2026

Basın No: ILN02500806

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