T.C. İstanbul Anadolu

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/9 Tereke İ L A N

Mahkememizde görülmekte bulunan terekenin tasfiyesi davasının 30/04/2026 tarihli duruşma arakararı gereğince,

Necati ve Nebahat oğlu, 28/10/1986 doğumlu,57598068592 T.C. Kimlik nolu müteveffa TUNCAY AŞIKOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiği ve tasfiyeye yeterli mal varlığı bulunmadığı, İİK'nun 217. maddesi uyarınca gereğinceTASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

Alacaklılar veya mirasçılar tarafından 30 günlük yasal süre içerisinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine ve tasfiyeye devam edilmesi istenilerek tasfiye masrafı olarak şimdilik 50.000,00-TL peşin verilmediği takdirde tasfiyenin kapatılacağı ilan olunur.25.06.2026

Basın No: ILN02500802

#ilan.gov.tr