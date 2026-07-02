GİRESUN KADASTRO MAHKEMESİ

T.C. GİRESUN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2025/7 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasına esas olma üzere;

Mahkememizin 2025/7 esas sayılı dosyasında dahili davalı taraf olan Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyünüfusuna kayıtlı Temür ve Gülbeyaz oğlu 05/10/1969 doğumlu, 26863759848 T.C Kimlik numaralı Miraç Kıran'a Davacı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünün Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyü360 ada 3 parsel ve 360 ada 6 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili kadastrotespitine itiraza ilişkindava açtığı, devam eden yargılamanın duruşma gününü bildirir davetiye veilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:19/10/2026 saat:10.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunu bildirir.duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra dahili davalı MİRAÇ KIRAN'atebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.23/06/2026

Basın No: ILN02498923

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