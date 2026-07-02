T.C. ÇARŞAMBA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/326 Esas

DAVACI : BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

DAHİLİ DAVALI : ( İlanın Muhattapları)

1-TAMARA LİBERMAN (184*****226)

2-EROL EMON (350*****062)

3-TÜNSEL KATHLEEN HANLEY (256*****534)

4-BİROL EMON (350*****886)

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2013/326 Esas Sayılı dosyasında, dahili davalılar Tamara LİBERMAN, Erol EMON, Birol EMON ve Tünsel KATHLEEN HANLEY çıkartılan tebligatlar bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve bu sebeple bilirkişi raporlarının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 27/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle,

1. DAVANIN ÖZETİ VE TALEP

Davacı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıkçay Mahallesi'nde ve Yeşilırmak kenarında yer alan 1743 Ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kısımlarının tapularının iptal edilmesi ve Hazine adına tescil edilmesi talep edilmiştir.

2. MAHKEMECE YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMELER

Mahkeme heyeti, Fen ve Jeoloji Mühendisi bilirkişiler refakatinde **15.04.2025** tarihinde dava konusu taşınmazların başında resen keşif icra etmiştir. Yapılan incelemelerde; taşınmazların konumu, bölgenin jeolojik ve topoğrafik yapısı, Yeşilırmak nehir yatağı ve DSİ tarafından yapılan taşkın önleme seddesi ile olan ilişkisi yerinde tetkik edilmiş; eski kadastro paftaları, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri incelenmiştir.

3. JEOLOJİK VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Yeşilırmak Yatağının Durumu: Yeşilırmak üzerinde inşa edilen barajlar ve DSİ'nin gerçekleştirdiği taşkın kontrol seddeleri sayesinde nehrin akış rejiminin disipline edildiği, nehir sularının kontrollü salındığı ve bu sebeple bölgede yeni bir feyezan (taşkın) veya belirgin yatak değişikliği riskinin kalmadığı tespit edilmiştir.

Kıyı Kenar Çizgisinin Geçerliliği: Bölgede daha önce Samsun Valiliği tarafından yapılan kıyı kenar çizgisi tespitinin kesinleşmediği; ancak 2006 yılında Çarşamba Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından oluşturulan komisyonca belirlenen ve 2007 yılında kesinleşen "Onanlı Kıyı Kenar Çizgisinin jeolojik, litolojik birimlere ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na tamamen uygun ve doğru olduğu bilirkişi heyetince tespit edilmiştir.

4. PARSELLERİN GÜNCEL DURUMU VE NETİCE

Fen ve Jeoloji bilirkişilerinin ortak hesaplama ve kroki tespitlerine göre dava konusu taşınmazların hukuki durumu şu şekildedir:

| **1743 Ada 3 Parsel** | Tamamı Kıyı Kenar Çizgisinin **dışında** (Kara tarafında) kalmaktadır.

| **1743 Ada 5 Parsel** | Tamamı Kıyı Kenar Çizgisinin **içerisinde** (Irmak tarafında/aktif yatakta) kalmaktadır.

| **1743 Ada 4 Parsel (A Bölümü)** | Kıyı Kenar Çizgisinin **içerisinde** (Irmak tarafında) kalmaktadır.

| **1743 Ada 4 Parsel (B Bölümü)** | Kıyı Kenar Çizgisinin **dışında** (Kara tarafında) kalmaktadır.

İşbu ilan konusu bilirkişi raporu; Fen bilirkişisinin teknik verileri ile jeolojik birimlerin birebir uyuştuğunu, 2007 yılında kesinleşen kıyı kenar çizgisinin yerinde ve doğru olduğunu tespit eder nitelikte hazırlanmış olup, 6100 s. H.M.K.'nun 281. maddesine göre, iş bu gazete ilanının tebliğinden itibaren HMK'nın 281. maddesi gereğince, bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz hakkınız olduğu ve 22/10/2026 günü saat 09.10'da belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu dahili davalılar Tamara Liberman, Erol Emon, Birol Emon ve Tünsel Kathleen Hanley'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 19/06/2026

Basın No: ILN02500810

#ilan.gov.tr