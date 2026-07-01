T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/138 Esas

Karar no: 2026/21 karar

SANIK: ERAY ALİOĞLU Savaş ve Yıldız oğlu, 21/11/2003

KONAK doğumlu, SİVAS, İMRANLI, Kapımahmut mah/köy nüfusuna kayıtlı

SUÇ: Bilişim sistemleri Banka veyakredi kurumlarınınaraç olarak kullanılmasısuretiyle dolandırıcılık

KARAR TARİHİ: 15/01/2026

Mahkememizin15/01/2026 tarih ve 2025/138 esas 2026/21 karar sayılı kararı ile sanık ERAY ALİOĞLU hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 5.000,00 (beşbin) TL adli para cezasına hüküm kurulmuş olup sanık ERAY ALİOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık ERAY ALİOĞLU'nun tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup gerekçeli kararın tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.06.2026

Basın No: ILN02499548

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