ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/301 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/301 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 5247 Ada, 13 Parsel, Zemin kat 17 bağımsız bölüm Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 625 m2 Arsa Payı : 2/96
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 5247 Ada, 13 Parsel, Zemin kat 18 Bağımsız Bölüm Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 625 m2 Arsa Payı : 2/96
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, 4043 Ada, 1 Parsel, 2. kat 7 bağımsız bölüm Nolu Bağı ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Anakara İli, Keçiören İlçesi.Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.116 m2 Arsa Payı : 90/1080
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, LODUMU (BEYTEPE KÖYÜ) Mahalle/Köy, 28515 Ada, 5 Parsel, A Blok, 15. Kat, 31 ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 6.418 m2 Arsa Payı : 104/6418
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.
Kıymeti : 24.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02500177
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