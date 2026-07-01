ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 5247 Ada, 13 Parsel, Zemin kat 17 bağımsız bölüm Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 625 m2 Arsa Payı : 2/96

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:04 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:04 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 5247 Ada, 13 Parsel, Zemin kat 18 Bağımsız Bölüm Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 625 m2 Arsa Payı : 2/96

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:04 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:04 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, 4043 Ada, 1 Parsel, 2. kat 7 bağımsız bölüm Nolu Bağı ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Anakara İli, Keçiören İlçesi.Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.116 m2 Arsa Payı : 90/1080

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 12:04 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 12:04 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, LODUMU (BEYTEPE KÖYÜ) Mahalle/Köy, 28515 Ada, 5 Parsel, A Blok, 15. Kat, 31 ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi. Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 6.418 m2 Arsa Payı : 104/6418

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 13:33 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:33