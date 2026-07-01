ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, CENGİZHAN Mahalle/Köy, 38019 Ada, 3 Parsel, Zemin kat 20 Bağımsız bölüm Nolu ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 1.465,44 m2 Arsa Payı : 28/1522

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda belirtilmiştir

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:53 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:53 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 23590 Ada, 1 Parsel, CA-8 BLOK 6. KAT 28 NOLU BAĞIM ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 8.212,51 m2 Arsa Payı : 55/8250

İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda belirtilmiştir

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri : 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:59 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:59