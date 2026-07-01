ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/1511 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1511 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, CENGİZHAN Mahalle/Köy, 38019 Ada, 3 Parsel, Zemin kat 20 Bağımsız bölüm Nolu ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 1.465,44 m2 Arsa Payı : 28/1522
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda belirtilmiştir
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 23590 Ada, 1 Parsel, CA-8 BLOK 6. KAT 28 NOLU BAĞIM ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 8.212,51 m2 Arsa Payı : 55/8250
İmar Durumu :Satış ilanı, şartname ve bilirkişi raporunda belirtilmiştir
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02500182
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