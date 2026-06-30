HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



BELEDİYEMİZE AİT BAŞDEĞİRMEN MESİRE ALANI KİRA İLANI

Mülkiyeti Haymana Belediyesine ait İlçemiz Kadıköy Mahallesi 181 ada 43 parsel üzerinde bulunan 98.653,18m2 yüzölçümüne sahip Başdeğirmen Mesire Alanı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

1. Başdeğirmen Mesire Alanı kira bedeli aylık peşin olarak ödenecektir

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

3. Kira oranı yıllık TÜFE oranına göre değişecektir.

4. Şartname ve diğer belgeler Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 250 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

5. Kiralama ihalesi Haymana Belediyesi binasında Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 16.07.2026 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

6. Kiralamaya ait Başdeğirmen Mesire Alanı muhammen bedeli ve geçici teminat bilgileri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.

NO MAHALLESİ ADA/

PARSEL HİSSE MİKTARI YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

AYLIK KİRA BEDELİ

YILLIK KİRA BEDELİ 3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI

%3 1 KADIKÖY 181/43 TAM 98.653,18 m2

200.000,00 TL

2.400.000,00 TL 7.200.000,00 TL

216.000,00 TL

7. Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin 14.07.2026 tarihinde saat 12:00'a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden şartname almaları ve geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.



8.Geçici Teminat Bedeli yüzde 3 olup, 3 Yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmıştır.



9.İhaleye iştirak edilmemesi halinde 2886 Sayılı Devlet Kanunu'nun hükümleri uygulanacaktır.



10. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, ihale ilan tarihinden önceki son üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre en az 250 (iki yüz elli) personel çalıştırıyor olması zorunludur.

İlan olunur.

Basın No: ILN02498553

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