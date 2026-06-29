KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26011412-2024/243-Ceza Dava Dosyası 15.06.2026

Konu : İlan Metni



İLAN METNİ

Mahkememizde çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan görülmekte olan ceza davasının yapılan yargılama ve yazışmaların neticesinde mahkememizin 28/04/2026 tarihli kurulan ara kararı uyarınca; Bütün aramalara rağmen adresine ulaşılamayan ve kendisine tebligat yapılamayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sanık Samet İŞİYOK( 35428841386 Vatandaşlık No) yönünden keşide edilen ve mahkememizin işbu dosyasına ve Gaziosmanpaşa İcra Müdürlüğünün 2024/73146 Esas sayılı dosyasına konu olan; Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Basın Ekspres Şubesine ait, 0032818 çek seri numaralı, 20/08/2024 keşide tarihli, 1.500.000,00-TL bedelli çek uyarınca, sanığın ilgili çek bedelini banka hesabında bulundurmadığı anlaşılmakla, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya üzerinden hakkında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dava açıldığı, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair karar verildiği ve duruşma gününden ve çek yasaklama kararına karşı itiraz hakkının olduğu, sanığın duruşma günü ve itiraz hakkından haberdar edilmesi için iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ITTILA tarihinden itibaren yedi gün içerisinde var ise savunmalarını ve hakkında verilen yasaklama kararına karşı itirazlarını Karaman Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bildirmesi, CMK'nun 195.Maddesi ve İİK'nun 349. Maddesi gereğince yukarıda yazılı atılı suçtan savunmasının alınması için belirlenen gün ve saatte mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde; zorla getirilmesine karar verileceği gibi yokluğunda yargılama yapılarak bir karar verileceği,aksi takdirde 07/07/2026 günü saat 09.45'e bırakılan duruşmagünü ile ilgili ihtar ile hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağının ve yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen TEBLİĞ ve İHTAR olunur.

Basın No: ILN02498434

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