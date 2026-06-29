İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/338 Esas

DAVALI : M.B NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT PERSONEL TEMİNİ SOSYAL HİZMETLER YEMEK TEMİZLİK BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Dava; tazminat (Rücuen Tazminat) istemine ilişkindir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı adresine tebliğ edilemeyen davalı M.B NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT PERSONEL TEMİNİ SOSYAL HİZMETLER YEMEK TEMİZLİK BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NE dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

"Dava dilekçesi ve tensip zaptı eklidir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı davaya cevap verebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek, tüm delillerini açıkça, ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunludur." hususu ilanen tebliğ olunur. 19.06.2026

Basın No: ILN02499063

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