BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2024/27 Esas 17/06/2026

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Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile davalılar Ahmet DOĞRU vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 27/06/2024 tarih ve 2024/27 Esas 2024/428 Karar tarihli kararında;

"1-Davanın KABULÜNE;

2-Batman İli, Merkez İlçesi, Kılıç Köyü, Zehri Havka Hüseyin Mevkii, 307 nolu parselde kayıtlı davalıların hissesine düşen toplam 2.825,62m2 taşınmazın kamulaştırma bedelinin 71.041,73 TL olduğunun TESPİTİNE, dava konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan ipotek, haciz ve şerhlerin bedele YANSITILMASINA,

3-İstinaf yoluna başvuran davalılar Zübeyde, Mehmet, Zekeriya, Melike, Fevziye ABUL, Gurbet BEKİL, Ayşete ESMERAY'ın hisselerine tekabül eden 7.029,67 TL kamulaştırma bedelinin belirtilen davalılara tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında derhal ödenmesine, (mükerrer ödeme olmamak kaydıyla)

A)Dava dört ay içinde sonuçlandırılmadığından, yukarıda ismi belirtilen davalıların hissesine düşen kıymet takdir bedeli olan 6.091,75 TL bedele ilk kararda yer alan şekilde 21/08/2017 tarihinden ilk karar tarihi olan 25/10/2019 tarihine kadar, istinaf sonrası artan 937,92 TL bedele 21/08/2017 tarihinden ikinci karar tarihi olan 27/06/2024 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapu kaydında yer alan hissesi oranında derhal ödenmesine, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

4-İstinaf yoluna başvurmayan karar başlığında ismi geçen diğer davalıların hissesine tekabül eden 64.012,06 TL kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydı ve mirasçılık belgesinde yer alan hisseleri oranında derhal ödenmesine, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

A) Dava dört ay içinde sonuçlandırılmadığından istinaf yoluna başvurmayan karar başlığında ismi geçen diğer davalıların hissesine tekabül eden toplam 64.012,06 TL bedele 21/08/2017 tarihinden, ilk karar tarihi olan 25/10/2019 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

5-Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi, Kılıç Köyü, Zehri Havka Hüseyin Mevkii, 307 nolu parselde kayıtlı taşınmazda davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE ve baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun md. 16/C uyarınca tapudan TERKİNİNE, bu hususta Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

6-Kamulaştırma Kanununun md.10/8 uyarınca kararın bir örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu Batman Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Batman şubesi'ne GÖNDERİLMESİNE,

7-Davalılar adına bankaya depo edilen kamulaştırma bedelinden, kıymet takdir raporunda belirlenen (davalının hisse payına karşılık) 31.081,82TL'nin hak sahiplerine tapudaki hisse payı oranında derhal ödenmesi amacıyla Vakıfbank Batman şubesine müzekkere yazılmasına,

8-Fazla depo edilen kısım var ise işlemiş tüm nemaları ve faizleri ile birlikte davacıya iadesine,

9-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer OLMADIĞINA, davacı tarafından yatırılan harcın iadesine,

10-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

11-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

12-Davacı idare kendini vekille temsil ettirmiş ise de davanın niteliği ve davanın açılmasına davalıların sebebiyet vermediği hususları nazara alınarak davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

13-Bir kısım davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendilerini vekil ile temsil ettiren davalılara VERİLMESİNE,

Dair verilen karar tescil yönünden kesin bedel yönünden davalı vekili Av. Ahmet KURT ile Av.Muhammed Ensar GÜRCEĞİZ'in yüzlerine karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır BAM istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan dahili davalı 543******58 T.C Kimlik Buşra ARVİŞ'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02499064

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