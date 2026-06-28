İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1085 Esas

DAVALI : METE SARI ( 309****8669

Dava dilekçesinde belirtilen adresten ayrıldığınızdan, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dosyada mevcut 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna iş bu ilanın tebliğinden itibaren HMK 281. Maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz edilmediği takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve duruşma gününün 15.09.2026 saat 10:25 olduğu hususu ihtar edilmiş olmakla, duruşmada hazır bulunmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02498931

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