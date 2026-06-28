İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

ESAS NO : 2022/13 Tereke

MURİS : SAHAVET SONAT - 32066002650, KONYA ili, EREĞLİ ilçesi, MEHMET AKİF mah/köy, 20 Cilt, 4 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, NAZİF ZAFER ve SAADET oğlu/kızı, 09/09/1953 dogumlu,

Yukarıda ad ve soyadı yazılı muris terekesinde mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiş olup tasfiye talep eden alacaklıya İİK 217 uyarınca masraf yatırması için süre verilmişse de masraf yatırılmamıştır.Mahkeme nezdinde TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

"Madde 217 – Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilan eder. Bu ilanda alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa mütaallik muamelelerin tatbikına devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflası kapatılacağı yazılır İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir."

İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 40.000,00 TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke TASFİYESİNİN KAPATILACAĞI hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02498566

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