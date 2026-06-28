T.C.

ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2024/438 Esas

KARAR NO : 2026/391

Mala Zarar Verme ve Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 151 ve 86/2 maddeleri gereğince 3'er ay, 10'ar gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Zafer ve İkbal oğlu, 2000 doğumlu sanık AYHAN ERDEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile İstinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2026

Basın No: ILN02498578

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