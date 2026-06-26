T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/329 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/329 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 19 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 49 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 4.165.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 26 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 53,38 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir.Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 4.537.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:49

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 28 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 24 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. lan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.040.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:51

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 29 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.124,45 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 56.222.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02495598

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