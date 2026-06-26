KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/329 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 19 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 49 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.165.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:49
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 26 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 53,38 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir.Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.537.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:49
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 28 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 24 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. lan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.040.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:51
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞEMSİ TEBRİZİ Mahalle/Köy, 223 Ada, 29 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 1.124,45 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Konya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile plan değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 56.222.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02495598
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