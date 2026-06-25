VAN 5 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

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HÜKÜM ÖZETİ: Mahkememizin 2024/412 Esas 2025/316 Karar sayılı dosyasında, Sanık Deniz ALGÜL' ün üzerine atılı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonucunda, TCK nın 158/1-f-son maddesi uyarınca 4 Yıl Hapis ve 8.000-TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, sanık Deniz ALGÜL' ün TCK 53/1 a, d, e ve 53/1-c maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yasaklanmasına, sanık hakkında hükmolunan cezanın;Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.



Sanık, Ferhat ve Yeter oğlu 20/07/2001 Küçükçekmece doğumlu, 23728185972 TC Kimlik Nolu Deniz ALGÜL'e, İnönü Mah. 3. Lale Sk. No:49 İç Kapı No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden ve Karatepe Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar olması nedeniyle yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup,hüküm özetinin ilgiliye



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup,tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza/Asliye Ceza Mahkemelerine verilecekbir dilekçe ile Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği. İLAN OLUNUR. 22/06/2026

Basın No: ILN02495689

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