TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi)

İHALE İLANI

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ İL/İLÇE İŞLETME SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL - TL GEÇİCİ TEMİNAT % 10 (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE DOKÜMAN BEDELİ Topçam Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliği işi. ANTALYA / KEMER 5 yıl + Şartnamenin 16 inci maddesi kapsamında 10 yıla kadar uzatılabilir. 12.745.404,67 TL +KDV 1.274.540,47 TL 07/07/2026 Salı Günü Saat: 11:00 15.000,00 TL

A- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan, Topçam Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Giriş Ücreti Tahsili, 22 m2 büfe-1, 103 m2 Ek kullanım alanı, 44 m2 büfe+market, 370 m2 Ek kullanım alanı, 2.200 m2 Organizasyon alanı, 2.000 m2 şezlong alanı Açık Alan Etkinlik, Plaj Faaliyetleri ve Genel Saha Temizliği Hizmetleri işletilmesi işidir.

B- İhale; 2886 Sayılı Kanunun 35-a) maddesi, ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 27-a) maddesi uyarınca "Kapalı Teklif" usulü ile yapılacaktır.

C-İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi -1 katında yer alan toplantı salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

D-İhaleye Katılmak için Aranan Şartlar:



1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar için belgelendirilmesi)

b.Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş için 15.000.000,00- TL kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

- Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi Yeri (Konaklamalı Orman Parkı), B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri(Konaklamasız Orman Parkı) İşletmeciliği, Umuma açık istirahat ve eğlence yeri (Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri) işletmeciliği, veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği,

b) İş Deneyimi için (a) bendinde belirtilen faaliyetlere yönelik iş deneyim belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

7.İsteklinin bir sözleşme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda söz konusu alanın bağlı olduğu kurumdan her hangi bir borcunun bulunmadığına yönelik belge vermek.

8. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

d) İhaleye Kamu İdaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.

9.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

11. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar için belge vermek)

12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar için belge vermek)

13. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

14. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 15.000,00 TL'yi (Onbeşbin Türk Lirası) Beydağları Sahil Milli Parkı, Döner Sermaye İşletmesinin T. C. Ziraat Bankası Antalya Güllük Şubesindeki TR30 0001 0025 7569 5672 2950 02 Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi dekontu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sedir Mah. Vatan Bulvarı adresinde Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları ve satın alındı belgesi ile birlikte ödendi dekontunu vermek.

15. İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar tarafından imzalanması.)

16.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

17.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

18.İstekliler Topçam Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliği işi için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 07.07.2026 tarihi Salı günü saat 11:00'e kadar Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi -1 katında yer alan toplantı salonunda teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

19.İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir, ilan olunur.

Basın No: ILN02496179

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