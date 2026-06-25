RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/25 SATIŞ

İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/25 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.



Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, TAŞLIDERE Mahalle/Köy, 148 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Taşlıdere mahallesi 148 ada 5 parselin tapu alanı tapu kaydına göre 761,12 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi olarak kayıtlıdır. Parselin tamamı çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Satışa konu parsel Rize Belediyesi''ne ait "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içerisinde kalmaktadır. Parselin 441,62 m² si imar yolunda ve 319,50 m² si İmar adasında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 761,12 m2

Kıymeti : 5.427.074,83 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:48

19/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02494584

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