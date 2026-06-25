MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/43 Esas

DAVALI : Ramazan İNAN T.C:16871936966

Mahkemenizce yukarıda belirtilen davalıya dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye tebliği ile dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle, Davacı şirket ile otomotiv parçalarının nakliyesi noktasında anlaşmalı olunan Adana Otokoç Otomotiv tarafından İstanbul Otokoç bayiine gönderilen otomotiv parçalarının taşınması hususunda davacı şirketin anlaşma gerçekleştirdiği yüklenici Özşakar Group Lojistik firması ve çalışanlarının davalıların ağır kusuru, kastı ve yasa dışı eylemleri ile dikkatsiz ve özensiz tutumları sebebiyle söz konusu malların nakliyesi esnasında kullanılamaz hale gelmesi sonucunda davacı şirketin mal sahibine ödemek zorunda kaldığı bedelin ve oluşan tüm maddi zararların şahıslar veya Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası Abonman Sözleşmesi kapsamında sigorta poliçesine dayalı davalı Hdi Sigorta tarafından oluşan tüm maddi zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla giderilmesini, davasının kabulünü, 278.760,00TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) miktar zararın oluştuğu tarihten itibaren işleyecek ticari temerrüt ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen (Davalı Sigorta Şirketi yönünden poliçe limiti dahilinde) tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.



Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunmanız, HMK'nun 116, 117. maddesi gereğince var ise ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz yoksa bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, bu süre içinde cevap dilekçenizi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş ve ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, HMK 139. Maddesi gereği sulh için hazırlık yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile Duruşma Günü: 05/11/2026 günü saat 09:25 e bırakıldığı hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026

Basın No: ILN02496086

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