TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 15/12/2021 tarih ve 39-4396 sayılı, 09/09/2021 tarih ve 27-3306 sayılı, 09/11/2022 tarih ve 44-2986 sayılı, 15.12.2021 tarih ve 39-4494 sayılı, 23.12.2021 tarih ve 40-4602 sayılı, 13.04.2023 tarih ve 9-787 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1569 sayılı, 07/05/2021 tarih ve 14-1835 sayılı, 04.06.2021 tarih ve 16-2330 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 13-980 sayılı, 06/07/2022 tarih ve 22-1761 sayılı, 06/07/2022 tarih ve 22-1728 sayılı, 23/12/2020 tarih ve 25-1590 sayılı, 15/12/2021 tarih ve 39-4496 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3622 sayılı, 25/08/2022 tarih ve 32-2378 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1212 sayılı, 04/11/2025 tarih ve 97-2018 sayılı, 18/06/2025 tarih ve 60-1156 sayılı, 03/05/2021 tarih ve 12-1592 sayılı, 09/09/2021 tarih ve 27-3429 sayılı, 14/10/2022 tarih ve 40-2744 sayılı, 18/11/2021 tarih ve 36-4145 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3621 sayılı, 25/05/2021 tarih ve 15-2179 sayılı, 07/05/2021 tarih ve 14-1806 sayılı, 25/07/2024 tarih ve 15-890 sayılı kararlar ile başlanmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.



Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.



Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.



Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Ağın Balkayası 125 2 MUSTAFA ERDEM ALİ Ağın Pul 127 8 DURSUN AYDEMİR AHMET Ağın Pul 127 9 ENVER PARLAK BEKİR Ağın Pul 127 1 İBRAHİM YILDIRIM AHMET CEVDET Ağın Pul 128 38 FERHAT TAŞOĞLU CEMİL Ağın Pul 128 38 HİLMİ TAŞOĞLU CEMİL Ağın Pul 128 38 YILMAZ TAŞOĞLU CEMİL Ağın Pul 128 38 CEMİL TAŞOĞLU TEVFİK Ağın Pul 128 38 CEVRİYE TAŞOĞLU CEMİL Ağın Pul 128 40 FİRDEVS ÇİMEN NESİM Ağın Pul 128 40 AYŞE KAYA NESİM Ağın Pul 128 40 FİKRİ ÖZER NESİM Ağın Pul 128 40 HACI MEHMET ÖZER NESİM Ağın Pul 128 40 HATİCE ÖZER FİKRİ Ağın Pul 128 62 ÖMER YILDIRIM AHMET CEVDET Ağın Pul 128 63 İBRAHİM YILDIRIM AHMET CEVDET Ağın Pul 143 11 MÜRŞİT KARAKAŞ MUSTAFA Ağın Pul 128 65 MEHMET DURSUN KARAKAŞ HÜSNÜ Ağın Pul 143 10 SAFİYE ÖZDEMİR ALİ RIZA Ağın Pul 143 10 AHMET KARAKAŞ ALİ RIZA Ağın Pul 143 10 HÜSEYİN YAŞAR KARAKAŞ MEHMET Ağın Pul 143 10 SERAP DİNÇ VERBOEKET CELAL Ağın Pul 145 168 FATMA ARABACI HASAN Ağın Pul 145 168 AZEM ORHAN HASAN Ağın Pul 145 168 KIYMET ORHAN HASAN Ağın Pul 145 168 İBRAHİM ORHAN HASAN Ağın Pul 145 168 RUKİYE ORHAN AHMET Ağın Pul 145 168 HÜSEYİN ORHAN MEHMET Ağın Pul 145 220 CEMAL KAYA İSMAİL Ağın Pul 145 220 DUDU MUSTAFA Ağın Pul 145 220 ŞADİYE KILIÇ HÜSEYİN Ağın Pul 145 220 AYŞE ÖZER MUSTAFA Ağın Şenpınar 140 97 AYTEN GEZGİNER ADIGÜZEL Ağın Şenpınar 140 97 AYTEN PEKCAN ABDULLAH Ağın Şenpınar 140 97 HÜSEYİN GEZGİNER ADIGÜZEL Ağın Şenpınar 138 5 HÜSEYİN AVLAR SÜLEYMAN Ağın Şenpınar 138 82 ALİ DURMUŞ AHMET Ağın Şenpınar 138 82 MEHMET DURMUŞ AHMET Ağın Şenpınar 138 13 İSMAİL HAKKI ERDAĞI HASAN Ağın Şenpınar 138 83 GÜLSÜM GÜLBAHAR OSMAN Ağın Şenpınar 138 14 MUSTAFA TAŞBAŞI HÜSEYİN Ağın Şenpınar 135 1 HÜSEYİN AVLAR SÜLEYMAN Ağın Şenpınar 131 40 NESİBE MEHMET Ağın Şenpınar 131 59 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLMEZ SABRİ Ağın Şenpınar 131 68 FATMA ÖZER AHMET Ağın Şenpınar 131 72 AHMET KORKMAZ SÜLEYMAN FERİT Ağın Şenpınar 131 73 SÜLEYMAN KORKMAZ AHMET Keban Beydeğirmeni 123 22 HANIM ÖZCAN AHMET Keban Büklümlü 114 8 ŞEREF TURAN HAKKI Keban Altınkürek 160 25 FARUK EMRE AHMET Keban Akçatepe 161 28 FATMA AK HÜSEYİN Keban Akçatepe 161 28 ARİF BEDRİ AK HÜSEYİN Keban Akçatepe 161 35 ARİF BEDRİ AK HÜSEYİN Keban Akçatepe 161 14 ARİF BEDRİ AK HÜSEYİN Merkez Kepektaş 108 53 ZİYA AHMET GÜR HASAN Merkez Kepektaş 108 56 AZİZ ŞAHİN ABBAS Merkez Kepektaş 108 56 CAFER ŞAHİN ABBAS Merkez Kepektaş 108 59 KARİP ÇELİK MUHTAR Merkez Kepektaş 107 2 SANİYE YILMAZ TURAN Merkez Kepektaş 107 1 SANİYE YILMAZ TURAN Keban Altıyaka 317 5 PERVİN ARSLAN HASAN Keban Gökbelen 151 191 SAADET RÜZGAR MEHMET Keban Gökbelen 133 37 MAHİR DOĞAN YAKUP Keban Beydeğirmeni 140 24 MEHMET AVNİ DEMİR RAMAZAN Maden Hanevleri 150 15 ZÜLFİYE ERTEM İBRAHİM Maden Hanevleri 150 15 ZELİHA KURNAZ İBRAHİM Maden Hanevleri 148 9 FİLİZ ERDAL HIDIR Maden Hanevleri 148 9 ŞAHİDE ERDAL MEHMET Maden Hanevleri 148 8 GÜLFER YILMAZ KADRİ Maden Hanevleri 147 37 MURAT KAYA BEDRİ Maden Hanevleri 147 37 NADİRE ÜNAL MEHMET Maden Hanevleri 147 37 SENAYİ KAYA MEHMET Maden Hanevleri 144 1 MURAT KAYA BEDRİ Maden Hanevleri 144 1 NADİRE ÜNAL MEHMET Maden Hanevleri 144 1 SENAYİ KAYA MEHMET Maden Hanevleri 144 40 KANİYE GÜN DAVUT Maden Hanevleri 144 40 ASKERİ ÜNAL DAVUT Maden Hanevleri 144 40 ENVER ÜNAL DAVUT Maden Hanevleri 144 2 ZÜLFİYE ERTEM İBRAHİM Maden Hanevleri 144 2 ZELİHA KURNAZ İBRAHİM Maden Hanevleri 144 3 ZÜLFİYE ERTEM İBRAHİM Maden Hanevleri 144 3 ZELİHA KURNAZ İBRAHİM Maden Hanevleri 144 4 ZEKİ KURNAZ FİKRİ Maden Hanevleri 144 4 HATUN ÜNAL FİKRİ Maden Hanevleri 144 5 REMZİYE KURNAZ NURETTİN Maden Hanevleri 144 8 FINDIK NAHIRCI TURSUN Maden Hanevleri 144 10 HATUN MORRIS MUSTAFA Maden Hanevleri 144 10 GÜLBAHAR OZAN MUSTAFA Maden Hanevleri 144 10 HAMİYET KOMİYAMA MUSTAFA Maden Hanevleri 144 12 RAMAZAN OZAN ZÜLFÜKAR Maden Hanevleri 144 12 ABDULLAH OZAN ZÜLFÜKAR Maden Hanevleri 111 2 CENGİZ OZAN İZZET Maden Hanevleri 111 3 HATUN MORRIS MUSTAFA Maden Hanevleri 111 3 GÜLBAHAR OZAN MUSTAFA Maden Hanevleri 111 3 HAMİYET KOMİYAMA MUSTAFA Maden Hanevleri 110 14 FINDIK NAHIRCI TURSUN Maden Hanevleri 111 16 CEMAL YALÇIN OSMAN Maden Dutpınar 162 2 MEHMET SÜRMELİ YALÇIN AHMET Maden Dutpınar 162 3 KADRİ YALÇIN CEMAL Maden Dutpınar 162 3 ZÜLFİYE OZAN CEMAL Maden Dutpınar 154 24 ZÜLKÜF ORHAN SALİH Maden Dutpınar 154 23 SALİME OYĞUR SAİT Maden Dutpınar 154 22 SALİME OYĞUR SAİT Maden Dutpınar 166 8 ZÜLKÜF ORHAN SALİH Maden Dutpınar 166 10 ZÜLKÜF ERDEM CUMA Maden Kaşlıca 165 19 MUSTAFA AKSÖZ İSA Maden Kaşlıca 165 15 SULTAN AKSÖZ MEHMET ALİ Maden Kaşlıca 157 2 PENBE TOLAN MEHMET Maden Sağırlı 106 537 BEKİR BAYSAL BEKİR Maden Sağırlı 106 537 ŞABAN BAYSAL BEKİR Maden Sağırlı 106 559 KUDUSİ ÖZER FAİK Maden Camiikebir 625 22 KAYA YURDAKAN CEMİL Maden Camiikebir 622 31 GÜLLÜ AYDIN MUSTAFA Maden Camiikebir 622 31 MEHMET REŞAT AYDIN MUSTAFA Maden Camiikebir 625 48 GÜLLÜ AYDIN MUSTAFA Maden Naldöken 268 1 ABUBEKİR ÇELİK HASAN Palu Beyhan İstasyon 157 145 HATUN ALTINGÖK RAMAZAN Palu Beyhan İstasyon 159 12 HATUN ALTINGÖK RAMAZAN Palu Baltaşı 187 5 DURİYE DEMİROĞLU HÜSEN Palu Baltaşı 187 5 FATMA DEMİROĞLU HALİL Palu Baltaşı 186 1 DURİYE DEMİROĞLU HÜSEN Palu Baltaşı 186 1 FATMA DEMİROĞLU HALİL Palu Baltaşı 204 1 NADİRE AYDEMİR HASAN Palu Baltaşı 196 1 MAHMUT YILMAZ REŞİT Palu Baltaşı 184 1 HASAN KUMBASAR AHMET Palu Yeşilbayır 146 12 CUMA KARABULUT TEVFİK Palu Damlapınar 125 1 AHMET YILMAZ YUSUF Palu Damlapınar 125 1 MEHMET NURİ BİÇER YUSUF Palu Damlapınar 125 1 ZÜLFÜ BİÇER YUSUF Palu Damlapınar 125 1 BEŞİR BİÇER YUSUF Palu Damlapınar 125 1 YUSUF BİÇER YUSUF Palu Damlapınar 125 1 MEHMET BİÇER MUSTAFA Palu Burgudere 162 22 CEMAL ÇETİN MEHMET ALİ Palu Karasalkım 202 5 İSMAİL POLAT ZÜLFÜ Palu Karasalkım 202 5 MEHMET ÖZDEMİR AHMET Palu Karasalkım 202 5 SIDIKA ÖZDEMİR HÜSEYİN Palu Karasalkım 190 50 BEDRİ BAL HÜSEYİN Palu Karasalkım 190 19 SITKI TAŞ MEMET Palu Karasalkım 190 24 HAYATİ TOPRAK ZÜLFÜ Palu Karasalkım 187 10 MEVLÜT ORMAN ALİ Palu Karasalkım 187 21 SITKI TAŞ MEMET Palu Karasalkım 189 1 RAMAZAN ALAN SEFER Palu Karasalkım 187 24 MUSA BİÇER İSA Palu Karasalkım 187 25 HASAN ESEN SALİH Palu Karasalkım 187 25 GÜLŞEN KAYA ZÜLFÜ Palu Karasalkım 187 26 ALİ BİÇER İSA Palu Karacabağ 177 3 OKAN KAHRAMAN HASAN Palu Karacabağ 177 3 AHMET KAHRAMAN HASAN Palu Karacabağ 176 1 SEVİM ÖZPOLAT ŞABAN Palu Karacabağ 176 1 AHMET YILMAZ ŞABAN Palu Karacabağ 176 1 ZÖHRE YILMAZ ŞABAN Palu Karacabağ 176 1 SEMRA YILMAZ ŞABAN Palu Karacabağ 176 1 MEHMET YILMAZ MEVLÜT Palu Karacabağ 188 7 NURİYE ORMAN OSMAN Palu Karacabağ 188 7 MEHMET ORMAN HALEF Palu Karacabağ 188 7 FATMA GÜL MEHMET Palu Karacabağ 188 7 GÜLLÜZAR SERT MEHMET Palu Karacabağ 188 7 NAHİDE DOĞAN ŞEVKİ Palu Karacabağ 188 7 MEHMET EMİN ORMAN MEHMET Palu Karacabağ 188 6 KASIM BAHÇECİOĞLU MEHMET Palu Karacabağ 188 6 HÜSEYİN BAHÇECİ MEHMET Palu Karacabağ 188 6 FATMA BAHÇECİ Palu Karacabağ 188 3 NURİ ORMAN HASAN Palu Karacabağ 188 3 NUSRET ORMAN HASAN Palu Karacabağ 189 2 FATMA BAHÇECİ Palu Karacabağ 189 2 KASIM BAHÇECİOĞLU MEHMET Palu Karacabağ 189 2 HÜSEYİN BAHÇECİ MEHMET Palu Karacabağ 194 2 SALİHA KARATAŞ CUMA Palu Karacabağ 194 2 MEHMET KARATAŞ İSMAİL Palu Andılar 126 16 ALİ KAYA ZÜLFÜ Palu Andılar 126 15 ARİF KARABULUT ŞERİF Palu Andılar 126 14 MEHMET ALAN HÜSEYİN Palu Andılar 126 12 CUMA ÖZCAN HÜSEYİN Palu Andılar 125 1 MAHMUT YILDIRIM MUSTAFA Palu Andılar 123 19 ALİ KAYA ZÜLFÜ Palu Andılar 123 1 MUSTAFA KAYADELEN HÜSEYİN Palu Andılar 123 5 ZÜLFİKAR KARABULUT DİRBAZ Palu Andılar 119 1 ÖMER ÖZCAN YUSUF Palu Andılar 119 1 HÜSEYİN ARIKANOĞLU YUSUF Palu Keklikdere 176 2 YAŞAR ÇOBAN VELİ Palu Keklikdere 175 1 GÜLLÜ ÇAKMAKCI İBRAHİM Palu Köklüce 112 2 ÖMER AYDIN ALİ Palu Köklüce 112 1 İSMAİL KILINÇER AZİZ Palu Köklüce 117 1 HÜSEYİN YILDIRIM ZÜLFÜ Palu Köklüce 115 9 MEHMET YILDIRIM İBRAHİM Palu Köklüce 115 9 EMİN YILDIRIM İBRAHİM Palu Köklüce 205 3 HÜSEYİN ÇELİK SADIK Palu Köklüce 205 5 MAHMUT ÇAKMAK MELO Palu Köklüce 205 6 HASAN YILDIZ ALİ Palu Köklüce 205 6 ABİDİN YILDIZ ALİ Palu Üçdeğirmenler 233 11 ENVER ÖZPOLAT HIŞMAN Palu Üçdeğirmenler 233 11 FİKRİYE PEKDEMİR MUSA Palu Üçdeğirmenler 233 10 ENVER ÖZPOLAT HİŞMAN Palu Üçdeğirmenler 233 8 ENVER ÖZPOLAT HIŞMAN Palu Üçdeğirmenler 233 8 FİKRİYE PEKDEMİR MUSA

Basın No: ILN02494460

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