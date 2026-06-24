TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)
Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 15/12/2021 tarih ve 39-4396 sayılı, 09/09/2021 tarih ve 27-3306 sayılı, 09/11/2022 tarih ve 44-2986 sayılı, 15.12.2021 tarih ve 39-4494 sayılı, 23.12.2021 tarih ve 40-4602 sayılı, 13.04.2023 tarih ve 9-787 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1569 sayılı, 07/05/2021 tarih ve 14-1835 sayılı, 04.06.2021 tarih ve 16-2330 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 13-980 sayılı, 06/07/2022 tarih ve 22-1761 sayılı, 06/07/2022 tarih ve 22-1728 sayılı, 23/12/2020 tarih ve 25-1590 sayılı, 15/12/2021 tarih ve 39-4496 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3622 sayılı, 25/08/2022 tarih ve 32-2378 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1212 sayılı, 04/11/2025 tarih ve 97-2018 sayılı, 18/06/2025 tarih ve 60-1156 sayılı, 03/05/2021 tarih ve 12-1592 sayılı, 09/09/2021 tarih ve 27-3429 sayılı, 14/10/2022 tarih ve 40-2744 sayılı, 18/11/2021 tarih ve 36-4145 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3621 sayılı, 25/05/2021 tarih ve 15-2179 sayılı, 07/05/2021 tarih ve 14-1806 sayılı, 25/07/2024 tarih ve 15-890 sayılı kararlar ile başlanmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Ağın
|Balkayası
|125
|2
|MUSTAFA ERDEM
|ALİ
|Ağın
|Pul
|127
|8
|DURSUN AYDEMİR
|AHMET
|Ağın
|Pul
|127
|9
|ENVER PARLAK
|BEKİR
|Ağın
|Pul
|127
|1
|İBRAHİM YILDIRIM
|AHMET CEVDET
|Ağın
|Pul
|128
|38
|FERHAT TAŞOĞLU
|CEMİL
|Ağın
|Pul
|128
|38
|HİLMİ TAŞOĞLU
|CEMİL
|Ağın
|Pul
|128
|38
|YILMAZ TAŞOĞLU
|CEMİL
|Ağın
|Pul
|128
|38
|CEMİL TAŞOĞLU
|TEVFİK
|Ağın
|Pul
|128
|38
|CEVRİYE TAŞOĞLU
|CEMİL
|Ağın
|Pul
|128
|40
|FİRDEVS ÇİMEN
|NESİM
|Ağın
|Pul
|128
|40
|AYŞE KAYA
|NESİM
|Ağın
|Pul
|128
|40
|FİKRİ ÖZER
|NESİM
|Ağın
|Pul
|128
|40
|HACI MEHMET ÖZER
|NESİM
|Ağın
|Pul
|128
|40
|HATİCE ÖZER
|FİKRİ
|Ağın
|Pul
|128
|62
|ÖMER YILDIRIM
|AHMET CEVDET
|Ağın
|Pul
|128
|63
|İBRAHİM YILDIRIM
|AHMET CEVDET
|Ağın
|Pul
|143
|11
|MÜRŞİT KARAKAŞ
|MUSTAFA
|Ağın
|Pul
|128
|65
|MEHMET DURSUN KARAKAŞ
|HÜSNÜ
|Ağın
|Pul
|143
|10
|SAFİYE ÖZDEMİR
|ALİ RIZA
|Ağın
|Pul
|143
|10
|AHMET KARAKAŞ
|ALİ RIZA
|Ağın
|Pul
|143
|10
|HÜSEYİN YAŞAR KARAKAŞ
|MEHMET
|Ağın
|Pul
|143
|10
|SERAP DİNÇ VERBOEKET
|CELAL
|Ağın
|Pul
|145
|168
|FATMA ARABACI
|HASAN
|Ağın
|Pul
|145
|168
|AZEM ORHAN
|HASAN
|Ağın
|Pul
|145
|168
|KIYMET ORHAN
|HASAN
|Ağın
|Pul
|145
|168
|İBRAHİM ORHAN
|HASAN
|Ağın
|Pul
|145
|168
|RUKİYE ORHAN
|AHMET
|Ağın
|Pul
|145
|168
|HÜSEYİN ORHAN
|MEHMET
|Ağın
|Pul
|145
|220
|CEMAL KAYA
|İSMAİL
|Ağın
|Pul
|145
|220
|DUDU
|MUSTAFA
|Ağın
|Pul
|145
|220
|ŞADİYE KILIÇ
|HÜSEYİN
|Ağın
|Pul
|145
|220
|AYŞE ÖZER
|MUSTAFA
|Ağın
|Şenpınar
|140
|97
|AYTEN GEZGİNER
|ADIGÜZEL
|Ağın
|Şenpınar
|140
|97
|AYTEN PEKCAN
|ABDULLAH
|Ağın
|Şenpınar
|140
|97
|HÜSEYİN GEZGİNER
|ADIGÜZEL
|Ağın
|Şenpınar
|138
|5
|HÜSEYİN AVLAR
|SÜLEYMAN
|Ağın
|Şenpınar
|138
|82
|ALİ DURMUŞ
|AHMET
|Ağın
|Şenpınar
|138
|82
|MEHMET DURMUŞ
|AHMET
|Ağın
|Şenpınar
|138
|13
|İSMAİL HAKKI ERDAĞI
|HASAN
|Ağın
|Şenpınar
|138
|83
|GÜLSÜM GÜLBAHAR
|OSMAN
|Ağın
|Şenpınar
|138
|14
|MUSTAFA TAŞBAŞI
|HÜSEYİN
|Ağın
|Şenpınar
|135
|1
|HÜSEYİN AVLAR
|SÜLEYMAN
|Ağın
|Şenpınar
|131
|40
|NESİBE
|MEHMET
|Ağın
|Şenpınar
|131
|59
|ÜMMÜGÜLSÜM ÖLMEZ
|SABRİ
|Ağın
|Şenpınar
|131
|68
|FATMA ÖZER
|AHMET
|Ağın
|Şenpınar
|131
|72
|AHMET KORKMAZ
|SÜLEYMAN FERİT
|Ağın
|Şenpınar
|131
|73
|SÜLEYMAN KORKMAZ
|AHMET
|Keban
|Beydeğirmeni
|123
|22
|HANIM ÖZCAN
|AHMET
|Keban
|Büklümlü
|114
|8
|ŞEREF TURAN
|HAKKI
|Keban
|Altınkürek
|160
|25
|FARUK EMRE
|AHMET
|Keban
|Akçatepe
|161
|28
|FATMA AK
|HÜSEYİN
|Keban
|Akçatepe
|161
|28
|ARİF BEDRİ AK
|HÜSEYİN
|Keban
|Akçatepe
|161
|35
|ARİF BEDRİ AK
|HÜSEYİN
|Keban
|Akçatepe
|161
|14
|ARİF BEDRİ AK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kepektaş
|108
|53
|ZİYA AHMET GÜR
|HASAN
|Merkez
|Kepektaş
|108
|56
|AZİZ ŞAHİN
|ABBAS
|Merkez
|Kepektaş
|108
|56
|CAFER ŞAHİN
|ABBAS
|Merkez
|Kepektaş
|108
|59
|KARİP ÇELİK
|MUHTAR
|Merkez
|Kepektaş
|107
|2
|SANİYE YILMAZ
|TURAN
|Merkez
|Kepektaş
|107
|1
|SANİYE YILMAZ
|TURAN
|Keban
|Altıyaka
|317
|5
|PERVİN ARSLAN
|HASAN
|Keban
|Gökbelen
|151
|191
|SAADET RÜZGAR
|MEHMET
|Keban
|Gökbelen
|133
|37
|MAHİR DOĞAN
|YAKUP
|Keban
|Beydeğirmeni
|140
|24
|MEHMET AVNİ DEMİR
|RAMAZAN
|Maden
|Hanevleri
|150
|15
|ZÜLFİYE ERTEM
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|150
|15
|ZELİHA KURNAZ
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|148
|9
|FİLİZ ERDAL
|HIDIR
|Maden
|Hanevleri
|148
|9
|ŞAHİDE ERDAL
|MEHMET
|Maden
|Hanevleri
|148
|8
|GÜLFER YILMAZ
|KADRİ
|Maden
|Hanevleri
|147
|37
|MURAT KAYA
|BEDRİ
|Maden
|Hanevleri
|147
|37
|NADİRE ÜNAL
|MEHMET
|Maden
|Hanevleri
|147
|37
|SENAYİ KAYA
|MEHMET
|Maden
|Hanevleri
|144
|1
|MURAT KAYA
|BEDRİ
|Maden
|Hanevleri
|144
|1
|NADİRE ÜNAL
|MEHMET
|Maden
|Hanevleri
|144
|1
|SENAYİ KAYA
|MEHMET
|Maden
|Hanevleri
|144
|40
|KANİYE GÜN
|DAVUT
|Maden
|Hanevleri
|144
|40
|ASKERİ ÜNAL
|DAVUT
|Maden
|Hanevleri
|144
|40
|ENVER ÜNAL
|DAVUT
|Maden
|Hanevleri
|144
|2
|ZÜLFİYE ERTEM
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|144
|2
|ZELİHA KURNAZ
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|144
|3
|ZÜLFİYE ERTEM
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|144
|3
|ZELİHA KURNAZ
|İBRAHİM
|Maden
|Hanevleri
|144
|4
|ZEKİ KURNAZ
|FİKRİ
|Maden
|Hanevleri
|144
|4
|HATUN ÜNAL
|FİKRİ
|Maden
|Hanevleri
|144
|5
|REMZİYE KURNAZ
|NURETTİN
|Maden
|Hanevleri
|144
|8
|FINDIK NAHIRCI
|TURSUN
|Maden
|Hanevleri
|144
|10
|HATUN MORRIS
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|144
|10
|GÜLBAHAR OZAN
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|144
|10
|HAMİYET KOMİYAMA
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|144
|12
|RAMAZAN OZAN
|ZÜLFÜKAR
|Maden
|Hanevleri
|144
|12
|ABDULLAH OZAN
|ZÜLFÜKAR
|Maden
|Hanevleri
|111
|2
|CENGİZ OZAN
|İZZET
|Maden
|Hanevleri
|111
|3
|HATUN MORRIS
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|111
|3
|GÜLBAHAR OZAN
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|111
|3
|HAMİYET KOMİYAMA
|MUSTAFA
|Maden
|Hanevleri
|110
|14
|FINDIK NAHIRCI
|TURSUN
|Maden
|Hanevleri
|111
|16
|CEMAL YALÇIN
|OSMAN
|Maden
|Dutpınar
|162
|2
|MEHMET SÜRMELİ YALÇIN
|AHMET
|Maden
|Dutpınar
|162
|3
|KADRİ YALÇIN
|CEMAL
|Maden
|Dutpınar
|162
|3
|ZÜLFİYE OZAN
|CEMAL
|Maden
|Dutpınar
|154
|24
|ZÜLKÜF ORHAN
|SALİH
|Maden
|Dutpınar
|154
|23
|SALİME OYĞUR
|SAİT
|Maden
|Dutpınar
|154
|22
|SALİME OYĞUR
|SAİT
|Maden
|Dutpınar
|166
|8
|ZÜLKÜF ORHAN
|SALİH
|Maden
|Dutpınar
|166
|10
|ZÜLKÜF ERDEM
|CUMA
|Maden
|Kaşlıca
|165
|19
|MUSTAFA AKSÖZ
|İSA
|Maden
|Kaşlıca
|165
|15
|SULTAN AKSÖZ
|MEHMET ALİ
|Maden
|Kaşlıca
|157
|2
|PENBE TOLAN
|MEHMET
|Maden
|Sağırlı
|106
|537
|BEKİR BAYSAL
|BEKİR
|Maden
|Sağırlı
|106
|537
|ŞABAN BAYSAL
|BEKİR
|Maden
|Sağırlı
|106
|559
|KUDUSİ ÖZER
|FAİK
|Maden
|Camiikebir
|625
|22
|KAYA YURDAKAN
|CEMİL
|Maden
|Camiikebir
|622
|31
|GÜLLÜ AYDIN
|MUSTAFA
|Maden
|Camiikebir
|622
|31
|MEHMET REŞAT AYDIN
|MUSTAFA
|Maden
|Camiikebir
|625
|48
|GÜLLÜ AYDIN
|MUSTAFA
|Maden
|Naldöken
|268
|1
|ABUBEKİR ÇELİK
|HASAN
|Palu
|Beyhan İstasyon
|157
|145
|HATUN ALTINGÖK
|RAMAZAN
|Palu
|Beyhan İstasyon
|159
|12
|HATUN ALTINGÖK
|RAMAZAN
|Palu
|Baltaşı
|187
|5
|DURİYE DEMİROĞLU
|HÜSEN
|Palu
|Baltaşı
|187
|5
|FATMA DEMİROĞLU
|HALİL
|Palu
|Baltaşı
|186
|1
|DURİYE DEMİROĞLU
|HÜSEN
|Palu
|Baltaşı
|186
|1
|FATMA DEMİROĞLU
|HALİL
|Palu
|Baltaşı
|204
|1
|NADİRE AYDEMİR
|HASAN
|Palu
|Baltaşı
|196
|1
|MAHMUT YILMAZ
|REŞİT
|Palu
|Baltaşı
|184
|1
|HASAN KUMBASAR
|AHMET
|Palu
|Yeşilbayır
|146
|12
|CUMA KARABULUT
|TEVFİK
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|AHMET YILMAZ
|YUSUF
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|MEHMET NURİ BİÇER
|YUSUF
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|ZÜLFÜ BİÇER
|YUSUF
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|BEŞİR BİÇER
|YUSUF
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|YUSUF BİÇER
|YUSUF
|Palu
|Damlapınar
|125
|1
|MEHMET BİÇER
|MUSTAFA
|Palu
|Burgudere
|162
|22
|CEMAL ÇETİN
|MEHMET ALİ
|Palu
|Karasalkım
|202
|5
|İSMAİL POLAT
|ZÜLFÜ
|Palu
|Karasalkım
|202
|5
|MEHMET ÖZDEMİR
|AHMET
|Palu
|Karasalkım
|202
|5
|SIDIKA ÖZDEMİR
|HÜSEYİN
|Palu
|Karasalkım
|190
|50
|BEDRİ BAL
|HÜSEYİN
|Palu
|Karasalkım
|190
|19
|SITKI TAŞ
|MEMET
|Palu
|Karasalkım
|190
|24
|HAYATİ TOPRAK
|ZÜLFÜ
|Palu
|Karasalkım
|187
|10
|MEVLÜT ORMAN
|ALİ
|Palu
|Karasalkım
|187
|21
|SITKI TAŞ
|MEMET
|Palu
|Karasalkım
|189
|1
|RAMAZAN ALAN
|SEFER
|Palu
|Karasalkım
|187
|24
|MUSA BİÇER
|İSA
|Palu
|Karasalkım
|187
|25
|HASAN ESEN
|SALİH
|Palu
|Karasalkım
|187
|25
|GÜLŞEN KAYA
|ZÜLFÜ
|Palu
|Karasalkım
|187
|26
|ALİ BİÇER
|İSA
|Palu
|Karacabağ
|177
|3
|OKAN KAHRAMAN
|HASAN
|Palu
|Karacabağ
|177
|3
|AHMET KAHRAMAN
|HASAN
|Palu
|Karacabağ
|176
|1
|SEVİM ÖZPOLAT
|ŞABAN
|Palu
|Karacabağ
|176
|1
|AHMET YILMAZ
|ŞABAN
|Palu
|Karacabağ
|176
|1
|ZÖHRE YILMAZ
|ŞABAN
|Palu
|Karacabağ
|176
|1
|SEMRA YILMAZ
|ŞABAN
|Palu
|Karacabağ
|176
|1
|MEHMET YILMAZ
|MEVLÜT
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|NURİYE ORMAN
|OSMAN
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|MEHMET ORMAN
|HALEF
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|FATMA GÜL
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|GÜLLÜZAR SERT
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|NAHİDE DOĞAN
|ŞEVKİ
|Palu
|Karacabağ
|188
|7
|MEHMET EMİN ORMAN
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|188
|6
|KASIM BAHÇECİOĞLU
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|188
|6
|HÜSEYİN BAHÇECİ
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|188
|6
|FATMA BAHÇECİ
|Palu
|Karacabağ
|188
|3
|NURİ ORMAN
|HASAN
|Palu
|Karacabağ
|188
|3
|NUSRET ORMAN
|HASAN
|Palu
|Karacabağ
|189
|2
|FATMA BAHÇECİ
|Palu
|Karacabağ
|189
|2
|KASIM BAHÇECİOĞLU
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|189
|2
|HÜSEYİN BAHÇECİ
|MEHMET
|Palu
|Karacabağ
|194
|2
|SALİHA KARATAŞ
|CUMA
|Palu
|Karacabağ
|194
|2
|MEHMET KARATAŞ
|İSMAİL
|Palu
|Andılar
|126
|16
|ALİ KAYA
|ZÜLFÜ
|Palu
|Andılar
|126
|15
|ARİF KARABULUT
|ŞERİF
|Palu
|Andılar
|126
|14
|MEHMET ALAN
|HÜSEYİN
|Palu
|Andılar
|126
|12
|CUMA ÖZCAN
|HÜSEYİN
|Palu
|Andılar
|125
|1
|MAHMUT YILDIRIM
|MUSTAFA
|Palu
|Andılar
|123
|19
|ALİ KAYA
|ZÜLFÜ
|Palu
|Andılar
|123
|1
|MUSTAFA KAYADELEN
|HÜSEYİN
|Palu
|Andılar
|123
|5
|ZÜLFİKAR KARABULUT
|DİRBAZ
|Palu
|Andılar
|119
|1
|ÖMER ÖZCAN
|YUSUF
|Palu
|Andılar
|119
|1
|HÜSEYİN ARIKANOĞLU
|YUSUF
|Palu
|Keklikdere
|176
|2
|YAŞAR ÇOBAN
|VELİ
|Palu
|Keklikdere
|175
|1
|GÜLLÜ ÇAKMAKCI
|İBRAHİM
|Palu
|Köklüce
|112
|2
|ÖMER AYDIN
|ALİ
|Palu
|Köklüce
|112
|1
|İSMAİL KILINÇER
|AZİZ
|Palu
|Köklüce
|117
|1
|HÜSEYİN YILDIRIM
|ZÜLFÜ
|Palu
|Köklüce
|115
|9
|MEHMET YILDIRIM
|İBRAHİM
|Palu
|Köklüce
|115
|9
|EMİN YILDIRIM
|İBRAHİM
|Palu
|Köklüce
|205
|3
|HÜSEYİN ÇELİK
|SADIK
|Palu
|Köklüce
|205
|5
|MAHMUT ÇAKMAK
|MELO
|Palu
|Köklüce
|205
|6
|HASAN YILDIZ
|ALİ
|Palu
|Köklüce
|205
|6
|ABİDİN YILDIZ
|ALİ
|Palu
|Üçdeğirmenler
|233
|11
|ENVER ÖZPOLAT
|HIŞMAN
|Palu
|Üçdeğirmenler
|233
|11
|FİKRİYE PEKDEMİR
|MUSA
|Palu
|Üçdeğirmenler
|233
|10
|ENVER ÖZPOLAT
|HİŞMAN
|Palu
|Üçdeğirmenler
|233
|8
|ENVER ÖZPOLAT
|HIŞMAN
|Palu
|Üçdeğirmenler
|233
|8
|FİKRİYE PEKDEMİR
|MUSA
Basın No: ILN02494460
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