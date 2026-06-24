MUĞLA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

ESAS NO: 2026/408

Davacı SARE YAPI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle; 2004 Sayılı İİK'nun 158/1 maddesi gereğince iflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN içinde diğer alacaklıların dosyaya müdahale veya itiraz ederek iflas gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ayrıca davanın yargılaması 01/07/2026 günü saat 09:05'ebırakılmış olmakla ilanen tebliğ olunur. 18/06/2026

Basın No: ILN02494329

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