KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1. Encümen Kayıt No: 2026/958

2. Taşınmaza Dair Bilgiler:

a. İli: İstanbul

b. İlçesi: Kartal

c. Cinsi: Arsa

d. Tapu Mahalle: Petroliş

e. Ada No: 11174

f. Parsel No: 353

g. Adres: Meneviş Sok. No: 23

h. Yüzölçümü: 197,67 m²

i. Satışa Konu Hisse Oranı : Tam

j. Hâlihazır Durum: Boş Arsa

k. İmar Durumu: Konut

l. Yapılanma Şartları: 5/A/3 – Taks: 0,20-0,40 – Kaks: 1,75

3. Muhammen Bedeli: 17.987.970,00 -TL

4. Geçici Teminatı: 540.000,00 -TL

5. İhale Tarihi ve Saati: 30.06.2026 – 10:30

6. İhalenin Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul

7. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8. İhale şartnamesi: Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. (02162805597 – Fax: 02162805593)

9. İhale Dosyası: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 10.000- TL Karşılığında temin edilebilir.

10.Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: 30.06.2026 tarih saat 10:00

11. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a.Yerleşim Yeri Belgesi

b. Teklif Mektubu : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)

c. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat

d. Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)

e.Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)

f. Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi

g. Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi (Noter)

h. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

12. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 30/06/2026 Salı günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Basın No: ILN02486344

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