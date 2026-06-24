T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/571 Esas

05.03.2026



Konu : 2. İlan



İLAN

Davacı , MEHMET ASLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Vatan Mah. Kerkez Mevkii, 1262 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmazda malik olarak bulanan Hüseyin kızı Hattuç Özhamik'in 4721 sayılı TMK'nun 594. Vd. Maddeleri uyarınca dosyada mevcut nüfus kayıtlarına göre mirasçılık belgesi düzenleneceğinden, mirasçılarının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle, murisin mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Gaziantep 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/571 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ikinci kez ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02494266

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