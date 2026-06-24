ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2025/316

KARAR NO : 2026/241



İLAN METNİ



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 09/04/2026 tarih ve 2025/316 Esas 2026/241 Karar sayılı kararı ile Sanık VELİ GÜRÜ (Recep ve Fidan'dan olma, 18/01/1978 Uzunköprü doğumlu, Edirne, Uzunköprü, Habiphoca nüf.kayıtlı. TC Kimlik No:34714347182) hakkında;

SanıkVELİ GÜRÜ'nün üzerine atılı 213 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 15 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların muhataba ulaşılamadığından tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarının da olumsuz döndüğü, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık Veli Gürü'ye tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Altı Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta süre içindemahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde İTİRAZ YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19/06/2026

Basın No: ILN02494481

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