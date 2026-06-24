BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/175 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

HİSSEDAR: AYŞE ÖZCAN- 32347806496



Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında adresiniz bilinemediğinden Kıymet satış ilanı tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bozlar Köyü Hamzabey Mevki 248 Ada 9 parsel sayılı taşınmaz tapuda bahçeli kargir dubleks ev vasfında kayıtlı olup, taşınmazın üzerinde III/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek toplam 70,00 m2 alana sahip, iki katlı dubleks meskenin yer aldığı, arka tarafında wc ıslak hacim mütemmimi ile depo müştemilat yapısının yer almaktadır.

Yüzölçümü: 294,02 m²

Kıymeti: 3.650.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İhaleye girecek olanlar tapu kaydını inceleyip ona göre ihaleye girmiş olmayı kabul eder.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 02/09/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2026 - 11:30

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02494327

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