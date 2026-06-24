ANTALYA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66360782-2025/467- Ceza Dava Dosyası



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Mahkememiz kararının sanık Şahin Bektaş'a tebliğ edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/10/2025 tarihli 2025/467 esas 2025/691 karar sayılı kararı ile sanık Şahin Bektaş'ın kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçunu işlediği kanaatine varıldığından 5237 sayılı TCK'nın 191/1, 61/1, 53/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Dair istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı yasanın 31 maddesince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.18/06/2026

Basın No: ILN02494694

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