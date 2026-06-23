NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Sinekler (Beşeylül) Mahallesi, Koyak mevkii, 167 Ada, 3 Parselde kayıtlıdır. Taşınmaz 10.371,60 m2 alana sahip "İki Katlı Betonarme Sağımhane, Bekçi Evi, Ahır Yem Deposu ve Tarla" vasfındadır. TAM hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Parsel üzerinde muhtelif sayıda bina mevcuttur. 1.Bina: Parsel üzerinde bulunan tek katlı zemin katta 300 m2 net alana sahip depodur. 2.Bina: Demir profil ayaklar üzeri panel örtü ile kapatılan yaklaşık 1200 m2 alana sahip dam olarak kullanılan etrafı açık olan tabanı kısmen beton, kısmen beton parke döşeli 1-B yapı sınıfındaki binadır. 3.Bina: 2 katlı, betonarme-karkas sistemle yapılmış, zemin katı 108 m2, üst katı 110 m2 alana sahip toplam 218 m2 alanlı üzeri beton örtülü binadır. Alt katı sağımhane- süt sağım çukuru ve veteriner odası ve depo odası olarak, üst katı mesken olarak yapılmıştır. 4.Bina: Damın kuzey bitişiğindeki gübre çukurudur. Depo nitelikli binanın batı tarafında beton perde duvarlı slaj çukuru vardır. Genel itibariyle taşınmazın 2 tarafına duvar yapılmış 2 tarafı boş olup binalardan arta kalan kısımda sulu tarım şartları ile yonca tarımı yapılmaktadır. Aydın-Denizli Devlet Karayolunun yaklaşık 1400m kuzeyinde, Sinekler (Beşeylül) mahallesi yerleşim başlangıcının yaklaşık 500m güneyinde, Belediyenin olanakları dahilinde kısmen alt yapı imkanlandan faydalanmakta, yolu stabilize, elektirik ve suyu mevcut, arazi düze yakın meyillidir.

Adresi : Beşeylül(Merkez)Mahallesi, 325.Sokak No:19 Kuyucak / AYDIN

Yüzölçümü : 10.371,60 m2

İmar Durumu : Taşınmazın, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında köy yerleşik alan sınırları dışında tarımsal alan sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 14.571.039,00 TL

KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:07