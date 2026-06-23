DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyleaşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, DOKUZKAVAKLAR Mahalle/Köy, 5041 Ada, 4 Parsel, Tapu kaydında evve arsa nitelikli taşınmaz

Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038/2 sk. No. 9

Yüzölçümü : 362 m2

İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:2, yükseklik:imar yön.28.md,derinlik:20,00 mt/kroki,ön bahçe mes:kroki,komşu mes:3 mt/kroki, arka bah mes:bina derinliği 20 mt olacak şekilde /kroki,bahçe mes.imar yön.23/Ç bendi hük.geçerlidir

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:10

19/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02494125

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