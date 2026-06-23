DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyleaşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
|TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, DOKUZKAVAKLAR Mahalle/Köy, 5041 Ada, 4 Parsel, Tapu kaydında evve arsa nitelikli taşınmaz
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038/2 sk. No. 9
Yüzölçümü : 362 m2
İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:2, yükseklik:imar yön.28.md,derinlik:20,00 mt/kroki,ön bahçe mes:kroki,komşu mes:3 mt/kroki, arka bah mes:bina derinliği 20 mt olacak şekilde /kroki,bahçe mes.imar yön.23/Ç bendi hük.geçerlidir
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
19/06/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02494125
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