EMİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EMİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/332 Esas

DAVALILAR : ABDİLKADİR AK -218****564 ve ZEHRA MEREL -138****722

Davacı Fakı KOCA tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz, HMK'nun 126., 128., 129. maddeleri uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirme hakkınızı kaybedeceğiniz, cevap dilekçesi verdikten sonra ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, Ön İnceleme Durusma Günü: 27/10/2026 günü saat: 11:25'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya, ön incelemeye ve tahkikata yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02493053

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