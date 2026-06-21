İ L A N

T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2026/83 Esas

KARAR NO : 2026/62

DAVALI : ALENA SNEZHKOVA - 99003518162 - Çıldır Mah. 153. Sok. No:6/4 Marmaris/ MUĞLA

Davacı Samet Albayrak tarafından davalı Alena Snezhkova aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda;

"1-Davanın KABULÜ ile; Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, Kıran Mahallesi/Köyü, Cilt no: 35, Hane no: 25, BSN: 61'de nüfusa kayıtlı, Osman ve Emsal oğlu, 21/04/1991 Giresun doğumlu, 13364959280 T.C. kimlik numaralı davacı Samet Albayrak ile Kazakistan uyruklu, Sergey ve Olga kızı, 16/10/1996 doğumlu, 99003518162 T.C. kimlik numaralı davalı Alena Snezhkova'nınTMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Dosyanın adli yardımlı olduğu gözetilerek; Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 732,00-TL karar ve ilam harcı ile 615,40-TL başvurma harcının davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

3-Dosyanın adli yardımlı olduğu gözetilerek yapılan tebligat, müzekkere, basın ilanı, dosya ücreti olmak üzere toplam 22.793,50-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

4-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. hükümleri gereğince hesaplanan45.000,00-TLvekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde (NHK'nın 55/1. maddesi gereğince) mahkeme yazı işleri müdürünce yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme karar örneklerinin kesinleştirme işlemi veya düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

6-HMK 333. maddesi uyarınca taraflarca yatırılan gider avansından gerekli masraflar karşılandıktan sonra arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,"

Kararıntebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize veya başka bir yer aile mahkemesine verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verilmiş olup,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02493550

#ilan.gov.tr