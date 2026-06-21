T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2026/286 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Mutaflar Mahallesi, Yanık mevkii 123 Ada, 9 Parselde kayıtlı 10.556,00 m²İncir Bahçesi. Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Toprak yapısı bakımından kır taban arazisi olup kıraç topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. Sınıf tarım arazisidir. Zemini oldukça eğimlidir. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Keşif günü taşınmazın kapama incir bahçesi olarak kullanıldığı tespit edildi.Hissesi tamdır.
Adresi : Mutaflar Mah. Beydağ / İZMİR
Yüzölçümü : 10.556,00 m²
İmar Durumu : Tarım alanı
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02493254
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