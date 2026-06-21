Örnek No:55*

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2026/286 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Mutaflar Mahallesi, Yanık mevkii 123 Ada, 9 Parselde kayıtlı 10.556,00 m²İncir Bahçesi. Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Toprak yapısı bakımından kır taban arazisi olup kıraç topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. Sınıf tarım arazisidir. Zemini oldukça eğimlidir. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Keşif günü taşınmazın kapama incir bahçesi olarak kullanıldığı tespit edildi.Adresi : Mutaflar Mah. Beydağ / İZMİRYüzölçümü : 10.556,00 m²İmar Durumu : Tarım alanıKıymeti : 5.500.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02493254

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