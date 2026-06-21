T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/624 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde muris AHMET ÖZYILMAZEL hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Ahmet Reşit ve Fatma'dan olma 01/07/1903 doğumlu 18197299916 TC kimlik numaralı AYŞE ÖZYILMAZEL'in nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/624 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde mirasçı AYŞE ÖZYILMAZEL'in mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02493880

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