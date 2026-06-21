T.C.

ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/35 Tereke

Çorum ili, Bayat/Çorum ilçesi, Tepebayat mah/köy,Cilt No: 4,Hane No:71sırada nüfusa kayıtlı bulunan Eset ve Dudu'dan olma AHMET ÜNLÜ TC:18697760138 kimlik numaralı, 24/12/1973 doğumlu olup, 16/12/2022 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET ÜNLÜ'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin,murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 19/06/2026



Basın No: ILN02494003

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