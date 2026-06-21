İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yıllık Brüt Cironun %14,85 + KDV'si (Asgari 95.859.727,05 TL + KDV olmak üzere)

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, 11.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu, Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve (b) 'deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.) 11.1.3. İmza Sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 11.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 11.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler, a) İstekliler internet servis sağlayıcılığı zorunlu olmak üzere aşağıdaki iş kollarından en az üç alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belge Bilgi Teknolojileri veya yazılım hizmetleri, Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri, Veri Merkezi hizmetleri, Haberleşme Şebeke Altyapı İşletmeciliği İnternet Servis Sağlayıcılığı Elektronik Ekipman Kurulumu ve Satışı Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. b) İsteklinin öz sermayesinin en az 40.000.000.-TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. c) İsteklinin ihale ilan tarihinden itibaren son 4 (dört) yıllık toplamı en az 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi herhangi birinin de sağlaması yeterlidir. İş deneyim belgesi olarak en az 100.000.000.-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) tutarında elektronik haberleşme ve/veya bilgi teknolojileri alanında iş deneyimine sahip olmak. İş deneyim belgesi bir sözleşme ile kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80'ini (yüzde seksenini), diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda toplam asgari %20'sini (yüzde yirmi) sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. İş deneyim olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 4 (dört) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz. 11.1.6. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, işletme bedeli, işletme hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğü'nden temin edilecek "Borcu Yoktur Belgesi" 11.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 11.1.8. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti 11.2.4. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.) 11.2.5. İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 11.2.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. 11.2.7. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 11.2.8. Tüzel kişiler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1, 34440 Kasımpaşa, Beyoğlu- İstanbul adresine, 06 Temmuz 2026 saat: 12:00'a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 07 Temmuz 2026 saat: 11.30'a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 17) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 07 Temmuz 2026 Saat: 11.30'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir. 18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 19) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.