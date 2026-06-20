T.C.

İZMİR 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/531

KARAR NO : 2026/247

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Osman ve Sevda oğlu, 16/01/2004 doğumlu, Tokat, Merkez, Mülk mah/köy nüfusuna kayıtlı OZAN ARAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 18.06.2026

Basın No: ILN02493119

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