SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/139 Esas

DAVACI : SERKAN SİVASLI TCKN: 15****716)

DAVALI : YELİZ ÖZTEKİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bildirilen yurtdışı adresine bilirkişi raporunun tebligat olarak gönderildiği, ancak evrakı teslim almadığınızdan bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi tarafından sunulan raporda özetle: Mahkeme talimatı gereği istenen 08.05.2025 dava tarihi itibariyle değer, keşif tarihindeki rayiç bedelden hareketle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri kullanılarak geriye doğru endekslenmiştir. Bu yöntemde, dava tarihe ait (Mayıs 2025) Yİ-ÜFE endeks değeri ile keşif tarihi (Nisan 2026) endeks değeri arasındaki oran dikkate alınarak düzeltme katsayısı hesaplanmış ve keşif tarihindeki bedel bu katsayı ile çarpıldığı, Kılavuz Mahallesi 5499 Ada 3 Numaralı Parselin; Yeliz Öztekin'e dava tarihinde hissesine düşen değeri99.988,59, keşif tarihinde 125.456,19 TL, Kılavuz Mahallesi 5394 ada 18 Parselin (Eski 5394 Ada 7 Parsel); Yeliz Öztekin'e dava tarihinde hissesine düşen değeri 1.283.599,97 keşif tarihinde 1.610.539,48 TL, Aydoğan Mahallesi 6081 ada 3 Numaralı Parselin Davalı Yeliz Öztekin'in 21457/101265 hissesine ait değeri; dava tarihinde hissesine düşen değeri 2.180.860,19 TL keşif tarihinde 2.736.336,50TL olarak bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02491683

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