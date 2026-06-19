ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

1-) Mülkiyeti ve Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları, ada, parsel ve yüzölçümü belirtilen 33 (Otuz Üç) adet taşınmaz, tek kalemde toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek 10 (On) yıllığına kiralanacaktır.

SIRA ADRESİ VASFI ADA PARSEL ALAN (m²)

1 Adakale Mahallesi 2206 Sokak No:1/A KAHVEHANE 3592 1 48,00

2 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:56/A DERNEK BİNASI, RESTORAN 403 7 280,00+80,00

3 Adnan Mendres Mahallesi Turgutlu Caddesi No:39/A KAHVEHANE 256 2 100,00

4 Arda Mahallesi Kumludere Caddesi No:12/1 KAHVEHANE PARK 70,00

5 Aşağı Çobanisa Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi No:19/C KAHVEHANE 228 9 50,00

6 Aşağı Çobanisa Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi No:23 FIRIN 228 8 110,00

7 Belenyenice Mahallesi Belenyenice Sokak No:74 KAHVEHANE - 582 44,00

8 Çarşı Mahallesi Çarşı Bulvarı No:19/A WC - PARK 45,00

9 Dere Mahallesi Kumludere Caddesi No:230 KAHVEHANE - PARK 80,00 + 40,00

10 Hacıhaliller Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:14 KAHVEHANE - 2227 77,00

11 Hacıhaliller Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 FIRIN - MESKEN - 1038 90,00 + 90,00

12 Halıtlı Mahallesi Halıtlı Sokak No:62 KAHVEHANE - 714 89,00

13 Hamzabeyli Mahallesi Anafartalar Bulvarı No:45/C KAHVEHANE - 2103 90,00

14 Hamzabeyli Mahallesi Fırın Sokak No:4 FIRIN - MESKEN - 2106 160,00 + 95,00

15 İshak Çelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi No:105/A ÇAY OCAĞI - - 10,00

16 Karaağaçlı Mahallesi Kani Karaosmanoğlu Caddesi No:1 KAHVEHANE - 1232 153,00

17 Karaağaçlı Mahallesi Kocamemiler Caddesi No:51 FIRIN MESKEN - 3230 95,00 + 95,00

18 Karaoğlanlı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:1 KAHVEHANE - 2935 73,00

19 Karaoğlanlı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:1/D KAHVEHANE - 2934 36,00

20 Karaoğlanlı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:4 KAHVEHANE - 2936-2937-2938 56,00

21 Karaoğlanlı Mahallesi Pazar Sokak No:16, 18, 20/A-B-C-D AKARYAKIT İSTASYONU 1 2 285,00

22 Karaoğlanlı Mahallesi Yeniyol Caddesi No:6 FIRIN - 3625 60,00

23 Karayenice Mahallesi Karayenice Sokak No:86 KAHVEHANE - 1123 50,00

24 Nurlupınar Mahallesi 304 Sokak. No:3 BÜFE, KAFE - PARK 15,00 + 15,00

25 Nurlupınar Mahallesi 331 Sokak No:5 BÜFE, KAFE - PARK 15,00 + 15,00

26 Sancaklı Bozköy Mahallesi Belediye Caddesi No:68, 68/A, 70 KAHVEHANE 301 26 63,00

27 Sancaklı Bozköy Mahallesi Belediye Caddesi No:58 KAHVEHANE 301 26 60,00

28 Sancaklı İğdecik Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:4 KAHVEHANE 297 1 75,00

29 Selimşahlar Mahallesi Özlü Sokak No:1/C KAHVEHANE - 813 102,00

30 Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak No:46 KAHVEHANE 139 11 58,00

31 Tilkisüleymaniye Mahallesi Tilkisüleymaniye Sokak No:94 KAHVEHANE - 1337 110,00

32 Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi No:52 Z/14 KAFE, RESTORAN 825 77 25,00

33 Yukarıçobanisa Mahallesi Yukarıçobanisa Küme Evleri No:14 KAHVEHANE 168 1 36,00

2-) İhale; 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesinde 30.06.2026 tarihinde saat 11:00 'de Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-) İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler/MANİSA adresli Şehzadeler Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacaklar şartnameyi 5.000,00TL ücret karşılığında temin edebilir. İhale konusu 33 (OtuzÜç) adet taşınmazın 1 Aylık Muhammen bedeli, 344.500,00TL+KDV, 10 (On) yıllık muhammen bedeli 41.340,000,00TL+KDV' dir. İhale işlemine ait geçici teminat tutarı 1 yıllık muhammen bedelin %3'ü olan 124.020,00TL' dir. İstekliler, geçici teminatı belediyemiz veznesine veya T.C. Ziraat Bankası TR87 0001 0019 3868 0292 1450 21 İban numaralı Belediyemiz Banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından süresiz banka teminat mektubu da sunabileceklerdir.

4-) Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine koyulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf, dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir

1) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

2.1. Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler;

2.1.a) Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi (T.C. Kimlik Numaralı) bu belgelerden herhangi bir tanesinin fotokopisi,

2.1.b) Türkiye'de kanuni ikametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet'ten temin edilecek),

2.1.c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

2.1.d) İmza beyannamesi (aslı),

2.1.e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, (Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü, Akar Servisinden temin edilir)

2.1.f) Geçici teminat makbuzu veya süresiz limiti dahilinde teminat mektubu,

2.1.g) Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı)

2.1.h) Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2.1.ı) Şartname alındı makbuzu,

2.1.i) Vekalet durumunda, noterden tasdikli vekaletname (aslı) ve vekile ait imza beyannamesi (aslı).

2.1.j) İhaleye katılacaklardan ihale tarihinden önce Manisa İli sınırları içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, belediyelerden veya şahıslardan işyeri kiralama / işletme veya kullanım hakkı elde etmiş ve ihale konusu kiralama işi ile ilgili en az 30 (Otuz) adet taşınmaza sözleşme yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler veya sözleşmeler sunmak

2.1.k) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

2.1.l) Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

2.2. Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler;

2.2.a) 2.1.e, 2.1.f, 2.1.g, 2.1.h, 2.1.ı, 2.1.j, 2.1.k, 2.1.l maddelerinde belirtilen belgeler,

2.2.b) Tüzel kişiliğin ilgisine göre; tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

2.2.c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.2.d) Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü aslı,

2.2.e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

2.2.f) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

2.2.g) Derneklerden dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2.2.h) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

2.3. Ortak Girişimlerden İstenen Belgeler;

2.3.a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2.3.b) Ortak girişimi oluşturulan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için ilgili oldukları 2.1 ve 2.2 bentlerindeki belgeleri sunmak,

2.3.c) Şartname alındı makbuzu, geçici teminat mektubu veya makbuzunu ortak girişim ortaklarından birisinin sunması yeterli kabul edilir.

C) Dış Zarfın Kapatılması

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa koyularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı - soyadı, açık adresi ve teklifinin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin imzalanması veya mühürlenmesi gerekmektedir. İstekli, zarfı şahsen veya posta yoluyla, ihale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Şehzadeler Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonu) sunulmak üzere, Şehzadeler Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Akar Servisine teslim edeceklerdir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.